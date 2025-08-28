인구감소지역 지방세 더 감면…내년도 지방세제 개편

방금 들어온 뉴스

인구감소지역 지방세 더 감면…내년도 지방세제 개편

이현정 기자
이현정 기자
입력 2025-08-28 18:02
수정 2025-08-28 18:02
빈집 철거시 토지세 50% 감면
지방세 지출 재설계로 1003억원 세수효과

빈집. 경남도 제공
빈집. 경남도 제공


정부가 지역 경제 회복을 촉진하기 위해 비수도권과 인구감소지역을 중심으로 지방세 감면을 확대하기로 했다. 빈집 정비를 유도하기 위한 재산세 감면, 숙박시설 화재예방을 위한 스프링클러 설치 지원 등도 추진한다. 행정안전부는 28일 이런 내용의 ‘2025년 지방세제 개편안’을 발표했다.

개편안에 따르면 산업·물류·관광단지 등 지역별 중점산업 조성을 지원하기 위해 수도권, 비수도권, 인구감소지역 순으로 지방세 감면율을 차등 적용한다. 기존에는 수도권과 비수도권만 구분했으나, 이번에는 인구감소지역 특례를 신설해 가장 높은 감면율을 적용했다.

예컨대 산업단지 입주기업의 취득세 감면율은 수도권 35%, 비수도권 50%, 인구감소지역 75%로 조정된다. 관광단지 시행자 역시 현행 25%에서 수도권 10%, 비수도권 25%, 인구감소지역 40%로 차등 적용된다.

인구감소지역에서 창업하거나 사업장을 신설할 경우 취득·재산세 감면(5년간 100%·이후 3년간 50%) 혜택도 연장된다. 감면 업종은 기존 32개에서 야영장업, 관광펜션업 등으로 확대된다.

또한 인구감소지역 기업이 지역 주민을 우선 고용하면 법인지방소득세 세액공제(1인당 45만 원, 중소기업은 70만 원) 혜택을 주기로 했다. 전국 13만 4000호에 이르는 빈집 정비를 위해 빈집 철거 후 토지에 대한 재산세를 5년간 50% 감면한다. 철거 후 3년 내 신축하면 취득세의 절반을 깎아준다.

화재 피해가 잦은 숙박시설 안전 대책도 포함됐다. 스프링클러 비의무대상 숙박시설이 자발적으로 스프링클러를 설치하면, 취득세는 100%, 재산세는 2년간 100%, 이후 3년간 50% 감면한다. 올해 3월 기준 전체 숙박시설 3만 6000동 가운데 약 88%(3만 2000동)가 스프링클러 비의무대상이다.

출산·양육 지원을 위해 생애 최초 구입주택 취득세 100% 감면을 연장하고, 육아휴직자 대체인력 채용자의 급여는 주민세 과표에서 공제한다. 공공요금 안정화를 위해 철도 관련 공공기관에 대한 취득·재산세 감면도 연장한다.

행안부는 이번 개편으로 약 1003억 원의 세수 효과가 있을 것으로 전망했다. 지방세제 개편안은 29일 입법예고를 거쳐 다음 달 30일 국무회의에서 확정되며, 10월 초 국회에 제출된다.
세종 이현정 기자
위로