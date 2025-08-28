다문화 학생 20만명 ‘역대 최대’…학생은 13만명 줄었다

2025년 교육기본통계 결과 발표

다문화 학생, 8년간 2배 넘게 늘어

유초중고교생 555만…20년째 하락

초·중·고등학교에 재학 중인 다문화 학생이 20만명을 돌파하며 역대 최대치를 기록했다. 저출생 영향으로 유치원과 초·중·고교 학생은 1년새 13만명가량 줄었다.교육부와 한국교육개발원은 이러한 내용을 담은 ‘2025년 교육기본통계’ 조사 결과를 28일 발표했다. 올해 4월 1일 기준 전국 유·초·중·고교와 고등교육기관 현황을 조사한 결과다.초·중·고교와 대안학교 등을 다니는 다문화 학생 수는 20만 2208명으로 전년보다 8394명(4.3%) 많아졌다. 집계가 시작된 2012년 이후 역대 최대 규모다. 2016년 9만 9186명과 비교하면 8년 새 2배 이상 증가했다. 전체 학생 대비 다문화 학생 비율은 4.0%로 전년 대비 0.2% 포인트 늘었다.대학·전문대학·대학원대학 등 고등교육기관에 다니는 외국인 유학생 수도 재적학생 기준 25만 3434명으로 전년 대비 4만 4472명(21.3%) 늘어 역대 최다를 기록했다.국가별로는 중국이 7만 6541명(30.2%)으로 가장 많았고 베트남이 7만 5144명(29.7%)으로 2위였다.전체 유·초·중·고교 학생은 총 555만 1250명으로 조사돼 전년보다 13만 3495명(2.3%) 감소한 것으로 나타났다.유·초·중·고등학생 수는 1986년 1031만 명으로 최고치를 기록한 이후 떨어지기 시작해 1990년 1000만명 아래로 떨어졌다. 2021년에는 600만명대가 무너졌고, 2005년 소폭 반등한 이후 20년째 하락하고 있다.학교급별로 보면 유치원생은 48만 1525명으로 전년 대비 3.4%(1만 7079명), 초등학생은 234만 5488명으로 6.0%(14만 9517명) 감소했다. 이에 따라 유치원도 153곳이 줄어든 8141개원으로 조사됐다. 고등학교는 129만 9466명으로 전년보다 0.4%(4859명) 줄었다. 반면 중학교는 137만 356명으로 전년보다 2.8%(3만 7506명) 늘었다.