부산 삼락,화명 수상레포츠타운 지점 조류경보제 ‘관심’ 첫 발령

부산시는 친수구간 조류경보제 시범운영하고 있는 삼락, 화명 수상 레포츠타운 지점에 28일 오후 3시 올해 첫 조류경보제 ‘관심’ 단계를 발령했다고 밝혔다.지난 18일과 25일 실시한 유해남조류 세포수 측정 결과, 삼락 수상 레포츠타운지점은 각각 ml 당 2만6033개와 20만6660개, 화명 수상 레포츠타운 지점은 각각 ml 당 2만8517개 와 17만6936개로, 조류경보제 관심단계 기준인 ml 당 2만 개를 2회 연속 초과했다.높아진 수온, 강한 햇빛 등 조류 증식이 가능한 환경조건이 지속됨에 따라, 삼락과 화명 수상 레포츠타운에 유해남조류 세포수가 대폭 증가한 것으로 풀이된다.시는 조류경보제 ‘관심’ 단계 발령에 따라 즉시 삼락과 화명생태공원에서의 수상레저활동과 어패류 어획·식용 등의 자제해줄것을 당부했다.시는 올해부터 친수 구간 조류경보 발령 기준을 강화해 ml 당 50만 개를 1회만 초과해도 ‘경계’ 단계를 즉시 발령해 ‘친수 활동을 금지’하는 기준을 신설했다.