서울 고교 7곳에 폭발물 설치 협박…일부 학교는 대피

반영윤 기자
입력 2025-08-28 14:25
수정 2025-08-28 14:25
서울 소재 고등학교 7곳에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 접수돼 학생들이 대피하는 등 소동이 빚어졌다. 경찰은 이 팩스가 최근 잇따라 발송된 일본 변호사를 사칭한 협박 팩스로 보고, 일대 순찰을 강화했다.

경찰에 따르면 28일 오전 서울 서초·강남·서대문구 등에 있는 고등학교 6곳을 대상으로 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 접수돼 경찰이 상황 파악에 나섰다. 오후에도 종로구 한 고등학교를 폭파하겠다는 협박 신고가 접수돼 관할 경찰서가 확인하고 있다.

팩스에는 “시설 내 여러 곳에 고성능 수제 폭탄을 설치했고, 이번에는 진짜로 폭파하겠다”라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 경찰은 일본 변호사 사칭 협박 팩스인 만큼 위험 수위가 낮다고 판단하고, 경찰특공대 등을 투입하지는 않았다.

다만 일부 학교는 학부모 우려 등으로 수업을 중단하고 학생들을 대피시키기도 했다.

