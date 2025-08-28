울산페이 9월부터 연말까지 할인율 ‘13%’… 월 3만 9000원 환급 혜택

이미지 확대 울산페이. 닫기 이미지 확대 보기 울산페이.

울산페이 할인율이 다음 달부터 13%로 높아진다.울산시는 9월부터 연말까지 울산페이 할인율(환급률)을 13%로 상향한다고 28일 밝혔다.앞서 시는 지난 6월부터 울산페이 환급률을 기존 7%에서 10%로 높이고, 월 한도도 20만원에서 50만원으로 늘렸다.이에 따라 울산페이 이용 때 1인당 월 최대 3만 9000원의 혜택을 받을 수 있게 된다. 이는 지난 6월 20일 이전에 비해 약 2만 5000원 늘어난 수준이다.전통시장과 착한가격업소 이용 때 적용되는 5% 추가 환급 혜택도 연말까지 유지돼 결제액의 최대 18%까지 돌려받을 수 있게 된다. 여기에 산불 특별재난지역으로 지정된 울주군에서는 예산 소진 시까지 특별지원 7% 추가 환급률이 적용된다.시 관계자는 “이번 혜택 확대는 소상공인 매출 증대뿐 아니라 시민 생활에도 직접 도움이 되는 선순환 정책”이라며 “시민들이 체감할 수 있는 정책을 추진해 소비심리 회복에 기여하겠다”고 말했다.