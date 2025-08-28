광주서 전봇대 철거 작업중···40대 근로자 숨져

광주서 전봇대 철거 작업중···40대 근로자 숨져

임형주 기자
입력 2025-08-28 10:46
수정 2025-08-28 10:46
광주의 한 산업단지에서 전봇대 철거 작업 중이던 40대 근로자가 쓰러지는 전봇대에 머리를 맞고 숨졌다.

28일 오전 8시 10분쯤 광주광역시 광산구 장덕동 하남산단 내 공장에서 “사람이 전봇대에 깔렸다”는 119 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 119 구급대는 심정지 상태인 근로자 A씨를 병원으로 긴급 이송했지만 숨졌다.

경찰과 소방당국에 따르면 A씨는 해당 업체에 소속된 근로자로 업체 내 노후한 전봇대를 철거하는 과정에서 사고를 당한 것으로 알려졌다.

당시 현장에는 굴착기 기사가 전봇대를 철거하기 위해 땅을 파고 있었는데 전봇대가 갑자기 쓰러진 것으로 전해졌다.



경찰은 굴착기 기사와 공사 감독자 등이 안전상 주의 의무를 지켰는지 등을 확인해 업무상과실치사 혐의를 적용할 수 있을지 검토하고 있다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
