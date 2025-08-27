축구장 434개 태운 대구 함지산 산불…경찰, 담뱃불 실화로 결론

이미지 확대 도심 앞두고 불타는 산림 28일 오후 2시 1분께 대구 북구 노곡동 함지산에서 발생한 산불이 야간에도 확산하고 있다. 2025.4.28. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도심 앞두고 불타는 산림 28일 오후 2시 1분께 대구 북구 노곡동 함지산에서 발생한 산불이 야간에도 확산하고 있다. 2025.4.28. 연합뉴스

축구장 434개 면적을 태운 지난 4월 대구 함지산 산불 피의자가 특정됐다. 경찰이 수사를 시작한 지 4개월 만이다. 경찰은 일용직 노동자가 떨어뜨린 담뱃불로 산불이 난 것으로 보고 있다.대구 강북경찰서는 산림보호법 위반 혐의로 A(60대)씨를 검찰에 불구속 송치했다고 27일 밝혔다. 이와 함께 A씨를 고용한 업주 B씨, 현장감독관 C씨도 함께 불구속 송치됐다.경찰에 따르면 A씨는 지난 4월 28일 오후 대구 북구 함지산 일대에서 소나무재선충병에 걸린 나무를 제거하는 작업 중 담배를 피워 불을 낸 혐의를 받고 있다.경찰은 함지산 입구에 설치된 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과 산불이 발생하던 날 A씨가 산에 올라가는 모습을 포착한 것으로 알려졌다. 이후 현장 감식에서 A씨가 떨어뜨린 담배꽁초를 발견했다.다만, 경찰은 발화 지점 일대를 비추는 CCTV 영상이나 A씨가 발화지점 주변에서 담배를 피운 모습을 봤다는 목격자 진술은 확보하지 못한 상태다.경찰 관계자는 “담배꽁초에서 A씨 DNA를 검출했다”며 “그가 혐의를 전면 부인하고 있으나, 작업 당시 떨어뜨린 담뱃불이 함지산 산불의 원인인 것으로 파악된다”고 말했다.