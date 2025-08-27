현대차 노조, 9월부터 특근 거부… 임단협 교섭은 재개

이미지 확대 현대자동차 노사 상견례. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 현대자동차 노사 상견례. 서울신문DB

현대자동차 노조가 올해 임금 및 단체협약 교섭 난항에 따라 다음 주부터 특근을 거부한다.현대차 노사는 27일 울산공장에서 제18차 교섭을 열었다고 밝혔다. 이날 교섭은 노조가 지난 13일 사측에 교섭 결렬을 선언한 이후 14일 만에 재개됐다.노사는 이날 교섭에서 통상임금 확대, 각종 수당 인상 등과 관련해 논의한 것으로 알려졌다.회사는 교섭을 재개한 만큼 앞으로 교섭을 이어가면서 노조 측과 실무 협의 과정을 거쳐 임금을 포함한 협상안 제시를 검토할 전망이다.노조는 이날 교섭에 앞서 중앙쟁의대책위원회를 열어 사측을 압박하는 차원에서 오는 9월부터 연장근로와 토요일 특근을 하지 않기로 했다. 노조는 앞으로 회사가 조합원들을 설득할 만한 협상안을 제시하지 않으면 파업 일정도 논의할 계획이다.노조가 파업에 들어가면 7년 만의 파업이다.노조는 올해 기본급 14만 1300원 인상(호봉승급분 제외), 작년 순이익의 30% 성과급 지급, 통상임금에 각종 수당 포함, 직군·직무별 수당 인상 또는 신설 등을 요구하고 있다. 또 현재 60세인 정년을 국민연금 수령 개시 전년 연말(최장 64세)로 연장하고, 주 4.5일제 도입과 상여금을 현재 통상임금의 750%에서 900%로 인상하는 것 등도 요구하고 있다.