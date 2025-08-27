체육단체 회장 “김영환 지사에게 돈 준 적 없다”

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
지난 21일 경찰이 김영환 충북지사 집무실을 압수수색 하고 있다. 연합뉴스
김영환 충북지사에게 500만원이 든 돈 봉투를 건넨 혐의를 받는 도내 한 체육단체 회장 A씨가 27일 혐의를 전면 부인했다.
A씨는 이날 충북경찰청에서 진행된 자신의 휴대전화 포렌식 과정에 참여한 뒤 기자들을 만나 “돈을 준 적이 없다”며 “그날 지갑에 10만원밖에 없어 600만원을 찾았는데, 선수 격려금 등으로 쓰기 위한 것”이라고 주장했다.
600만원 용처에 대해선 “기억나지 않는다”며 “김 지사를 만나 돔구장 건설과 관련한 대화를 나눴을 뿐”이라고 말했다.
또 다른 체육계 인사 B씨와 “반반씩 다섯 장을 만들어 드리자”고 통화한 내용과 관련해선 “(고향)후배들이 여비를 마련해주면 어떻겠냐고 대화한 사실은 있지만 이행하지는 않았다”고 했다.
경찰은 김 지사, A씨, B씨 등 총 3명을 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 입건해 조사를 벌이고 있다.
김 지사는 지난 6월 26일 오전 도청 집무실에서 A씨에게 500만원이 든 돈 봉투를 받은 혐의를 받고 있다.
경찰은 A씨와 B씨가 250만원씩 분담해 500만원을 만든 뒤 출장 여비 명목으로 준 것으로 보고 있다.
김 지사는 이날 A씨를 만난 뒤 오후에 일본 출장길에 올랐다. 김 지사 역시 A씨와 만난 사실은 인정하지만 혐의는 전면 부인하고 있다.
경찰은 지난 21일 압수수색을 통해 확보한 자료 등을 분석한 뒤 김 지사도 소환할 예정이다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지