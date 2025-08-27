KTX 익산역 대규모 증축 추진, ‘복합문화역사’로

KTX 익산역 대규모 증축 추진, ‘복합문화역사’로

임송학 기자
임송학 기자
입력 2025-08-27 16:41
수정 2025-08-27 16:41
전북 KTX 익산역이 ‘복합문화역사’로 탈바꿈한다.

익산시는 국토교통부와 국가철도공단이 KTX 익산역사의 대규모 시설개선과 증축을 추진하고 있다고 27일 밝혔다. 업무·문화·비즈니스 기능이 결합된 복합문화역사로 만든다는 구상이다. 현재는 사업 규모와 방향을 결정할 타당성 조사 용역 단계다.

익산시청사 전경
익산시청사 전경


익산시는 이번 용역이 광주송정역 수준의 대규모 증축으로 이어져야 한다는 입장이다. KTX 호남선·전라선·장항선이 교차하는 교통 삼각축이자, 하루 수만 명이 이용하는 호남 철도 관문이기 때문이다.

이를 위해 익산시는 국토부에 대규모 확장 필요성을 요구하고 있다.

현재 논의되는 증축 계획안은 선상역사 3~4층 면적이 기존 2424㎡에서 최대 1만424㎡로 약 4배 확대될 전망이다. 해당 공간에는 편의시설, 컨벤션센터, 업무시설, 복합문화공간 등이 들어서 시민 생활 향상과 비즈니스·관광 연계 효과가 기대된다.

또 1단계 역사 증축이 마무리되면, 2단계 사업인 복합환승센터 건립도 본격 추진될 전망이다.

익산시 관계자는 “이번 사업은 단순한 보수공사가 아니라, 익산의 도시 위상을 높이고 지역경제에 활력을 불어넣는 미래 인프라 투자”라며 “타당성 용역 결과가 대규모 확장으로 이어질 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.
전주 임송학 기자
