파리올림픽 양궁 대표팀 감독 숨진 채 발견...“범죄 혐의점 없어”

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-08-27 15:48
수정 2025-08-27 17:32
27일 오전 9시쯤 충북 청주시 상당구의 한 숙박업소에서 양궁 국가대표팀 감독을 지낸 박모(55) 감독이 숨진 채 발견됐다.

박 감독이 보이지 않자 팀 동료가 방에 들어가 그를 발견해 경찰에 신고했다.

그는 감독을 맡고 있는 인천 계양구청 양궁팀을 이끌고 청주 김수녕양궁장에서 열리는 올림픽제패기념 제42회 회장기 대학실업 양궁대회 참석차 이 숙박업소에 머물렀던 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “현장에서 외부 침입, 외상 등 범죄 혐의점은 발견되지 않았다”며 “내인사로 보고 정확한 사망원인을 조사중에 있다”고 말했다.

내인사는 ‘내적 원인’에 의해 사망이 발생한 경우를 뜻하며 외인사(자살, 사고 등)와 반대되는 의미다.



박 감독은 1988년 서울올림픽에 양궁 국가대표로 출전해 단체전 금메달과 개인전 은메달을 획득했다. 2024년 파리올림픽에선 대표팀 감독을 맡았다.
청주 남인우 기자
