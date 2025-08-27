로스쿨 교수가 이은 ‘금강경과 피아노의 만남’ 이색 북콘서트

로스쿨 교수가 이은 ‘금강경과 피아노의 만남’ 이색 북콘서트

김상화 기자
입력 2025-08-27 15:09
수정 2025-08-27 15:09
영남대 법학전문대학원 이성원 교수, 오는 29일 영남대 천마아트센터서

이성원 영남대 법학전문대학원 교수. 영남대 제공
이성원 영남대 법학전문대학원 교수. 영남대 제공


영남대는 이 대학 법학전문대학원 이성원 교수가 오는 29일 영남대 천마아트센터에서 이색 북콘서트를 연다고 27일 밝혔다.

법학전문대학원 학생회가 ‘비움과 채움’을 주제로 주최하는 콘서트에서 이 교수는 자신이 최근 펴낸 책 ‘차근차근 풀어보고 단박에 이해하는 금강경’을 바탕으로 금강경의 핵심 메시지와 구조적 이해법을 명료하게 풀어본다.

이 교수의 책은 금강경 본문을 ‘서분-정종분-유통분’의 큰 흐름으로 정리하고 정종분을 ‘본문-후렴’의 8개 단위로 재구성해 설명한다. 여러 번 읽어도 전체 맥락을 잡기 어려운 금강경 독자에게 원문 한문장 한문장을 구조 속에서 이해하도록 돕는다.

법학자의 논증과 구조적 독해로 경전을 해설하는 시도가 좋은 평가를 받고 있다.

그는 북콘서트에 이어 ▲베토벤 피아노 소나타 8번 ‘비창’ 2·3악장 ▲바흐 ‘예수, 인간 소망의 기쁨’ ▲ 슈베르트의 ‘즉흥곡 Op.90-3’ 등을 직접 연주한다. 콘서트는 누구나 무료 관람할 수 있다.



이 교수는 대륜중, 경신고, 서울대 법대와 American University, 영남대 법학전문대학원을 졸업하고 대한민국 및 미국 뉴욕주 변호사로 활동했으며, 2023년 3월부터 영남대 법학전문대학원에서 민사법·국제거래법을 가르치고 있다.
경산 김상화 기자
