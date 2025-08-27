전북도, 교통혁신 인프라 확충 추진

이미지 확대 전북특별자치도청사 닫기 이미지 확대 보기 전북특별자치도청사

전북특별자치도가 국정과제와 연계해 광역 교통망 확충에 나선다.전북도는 국정기획위원회가 발표한 ‘교통혁신 인프라 확충’에 발맞춰 고속도로, 철도, 국도·국지도 등 사회간접자본(SOC) 사업을 본격적으로 추진한다고 27일 밝혔다.전북도가 정부에 건의한 핵심 사업은 전주∼대구 고속도로, 완주∼세종 고속도로, 새만금∼목포 서해안선 철도 등 6개다. 영호남 교통망을 연결해 지역의 교류 활성화를 도모하고 세종 접근성을 높여 성장 잠재력을 확대한다는 구상이다.전북도는 정부의 국가균형발전 기조에 맞춰 각 사업의 필요성과 효과성의 논리를 체계화해 중앙 정부를 설득할 계획이다.김형우 도 건설교통국장은 “교통혁신 인프라 확충은 국가 전체의 균형발전과 산업 경쟁력 강화를 뒷받침하는 중추적 기반이 될 것”이라며 “지역 정치권, 지자체와도 긴밀히 공조해 전북의 SOC 사업이 차질 없이 진행되도록 노력하겠다”고 말했다.