‘ITS(지능형교통체계) 사업 금품수수 의혹’ 현직 경기도 의원 3명 구속

ITS(지능형교통체계) 사업자에게 뇌물을 받은 혐의로 경기도의회 현직 의원 3명이 구속됐다.
수원지법 안산지원(남성우 부장판사)은 27일 뇌물수수, 알선수재 등 혐의를 받는 경기도의회 A 도의원 등 현직 의원 3명과 자금세탁을 한 사업자 2명에 대해 “증거 인멸 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.
전직 시의원 1명과 자금세탁을 한 사업자 1명 등 2명에 대해서는 “기초적 사실관계를 대체로 인정하고 증거 인멸 염려가 부족하다. 도망의 우려가 보기 있다고 보기 어렵다”며 구속영장을 기각했다.
전·현직 시·도의원 4명 중 현직 도의원 3명은 화성시와 안산시에 각각 지역구를 두고 있고, 전직 시의원 1명은 화성시의회 의장을 지냈다.
A씨 등은 ITS 사업체를 운영하는 B씨로부터 각각 수천만 원에서 수억 원에 이르는 금품이나 향응을 받은 혐의를 받는다. B씨는 안산시 ITS 구축 사업 과정에서 편의를 받는 대가로 안산시 공무원에게 뇌물을 공여한 혐의로 지난달 구속됐다.
A 씨 등은 B 씨로부터 “경기도에 관련 특별조정교부금(특조금)을 앞순위로 배정받을 수 있도록 요청해달라”는 청탁받고 편의를 봐준 것으로 조사됐다.
경찰은 다른 현직 도의원 1명과 A 도의원 등의 지인 2명에 대해서도 B 씨로부터 향응을 받거나 이 사건 범행을 방조한 혐의 등으로 불구속 입건해 조사 중이다.
