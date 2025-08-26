남부발전, 전국 산단에 지붕태양광발전

이미지 확대 청주지역 산업단지에 설치 준공된 지붕 태양광. 한국남부발전 제공 닫기 이미지 확대 보기 청주지역 산업단지에 설치 준공된 지붕 태양광. 한국남부발전 제공

한국남부발전이 전국 산업단지 내 유휴 지붕을 활용한 대규모 태양광 발전 프로젝트를 성공적으로 마치고 본격 상업 운전을 시작한다고 26일 밝혔다.남부발전이 준공한 지붕태양광 발전소는 전국 39개 산업단지에 설치됐고 , 총 설비용량은 16.2MW에 달한다.특히 울산(1.7MW)과청주(1.2MW) 지역에는 메가와트(MW)급 대규모 태양광 발전소도 들어서 , 산업단지 내 친환경 에너지 생산의 거점 역할을 할 것으로 기대된다.지붕태양광 발전소는 지난해 11월 착공을 시작으로 약 9개월만인 지난 22일 최종 사용 전 검사를 마쳤다.이 사업은 유휴 지붕을 임대한 공장주에게는 부가 수익을, 산업단지에는 연간 21GWh의 친환경 에너지를 공급하는 일석이조의 효과를 창출한다.김준동 사장은 “지붕태양광 사업은 정부의 RE100 산업단지 조성 정책에 부응하고, 기업과 상생하여 국가 에너지 대전환에 기여하는 중요한 첫 걸음”이라고 말했다.