산림 분야에도 ‘K’ 열풍...한국임업진흥원, 민주콩고에 우리 산림 기술 전파

방금 들어온 뉴스

한국임업진흥원


산림청 산하 공공기관인 한국임업진흥원은 지난 25일 서울 여의도 아시아산림협력기구(AfoCO)사무국에서 콩고민주공화국 정부관계자 및 시민단체를 대상으로 국내 산림자원조사 및 산림공간정보 구축 기술을 공유하는 연수를 진행했다.

이번 연수는 한국국제협력단(KOICA)과 유엔개발계획(UNDP), 아시아산림협력기구(AfoCO) 공동 주관으로 추진됐으며, 지속가능한 산림관리를 위한 우리나라의 정책과 기술을 전파하고자 마련되었다.

한국임업진흥원은 이번 연수에서 △산림자원조사(NFI) △산림공간정보 구축(FGIS) △산림 디지털 통합관리 체계 등 국내의 우수한 산림정보기술을 공유했다. 특히 콩고민주공화국 환경부(MOE) 차관을 비롯해 산림공무원, 시민단체, 학계, 국제기구 관계자 등 12명이 참석해 현지 여건에 적합한 발전 전략을 주제로 심도 있는 논의를 이어갔다.

최무열 원장은 “산림디지털 강국으로서 우리나라 산림정보기술의 성과 공유를 통해 국제적인 입지를 다지고, 콩고민주공화국의 산림정보기술 역량 강화에 적극 협력하겠다.”라고 밝혔다.

한준규 기자
위로