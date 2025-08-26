산림 분야에도 ‘K’ 열풍...한국임업진흥원, 민주콩고에 우리 산림 기술 전파

이미지 확대 한국임업진흥원 닫기 이미지 확대 보기 한국임업진흥원

산림청 산하 공공기관인 한국임업진흥원은 지난 25일 서울 여의도 아시아산림협력기구(AfoCO)사무국에서 콩고민주공화국 정부관계자 및 시민단체를 대상으로 국내 산림자원조사 및 산림공간정보 구축 기술을 공유하는 연수를 진행했다.이번 연수는 한국국제협력단(KOICA)과 유엔개발계획(UNDP), 아시아산림협력기구(AfoCO) 공동 주관으로 추진됐으며, 지속가능한 산림관리를 위한 우리나라의 정책과 기술을 전파하고자 마련되었다.한국임업진흥원은 이번 연수에서 △산림자원조사(NFI) △산림공간정보 구축(FGIS) △산림 디지털 통합관리 체계 등 국내의 우수한 산림정보기술을 공유했다. 특히 콩고민주공화국 환경부(MOE) 차관을 비롯해 산림공무원, 시민단체, 학계, 국제기구 관계자 등 12명이 참석해 현지 여건에 적합한 발전 전략을 주제로 심도 있는 논의를 이어갔다.최무열 원장은 “산림디지털 강국으로서 우리나라 산림정보기술의 성과 공유를 통해 국제적인 입지를 다지고, 콩고민주공화국의 산림정보기술 역량 강화에 적극 협력하겠다.”라고 밝혔다.