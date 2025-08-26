1분기 임금일자리 역대 최소 증가… 건설업·청년 부진 여파

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

1분기 임금일자리 역대 최소 증가… 건설업·청년 부진 여파

강동용 기자
강동용 기자
입력 2025-08-26 14:12
수정 2025-08-26 14:12
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

2025년 1분기 임금 근로 일자리 동향
건설업 최대 폭↓…제조업 4년 만에↓
20·40대 일자리 역대 최대폭 감소

이미지 확대
25일 서울 종로구 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스에서 열린 2025년 여름 학위수여식에서 한 졸업생이 취업게시판 앞에서 공고문을 보고 있다. 뉴시스
25일 서울 종로구 성균관대학교 인문사회과학캠퍼스에서 열린 2025년 여름 학위수여식에서 한 졸업생이 취업게시판 앞에서 공고문을 보고 있다. 뉴시스


올해 1분기 임금 근로자 일자리가 1년 전보다 1만 5000개 늘어나는 데 그치며 역대 최소 증가 폭을 기록했다. 내수 부진 탓에 제조업 일자리가 4년 만에 마이너스로 돌아섰고, 건설업 일자리는 역대 가장 큰 폭으로 쪼그라들었다.

통계청이 26일 발표한 ‘2025년 1분기(2월 기준) 임금 근로 일자리 동향’에 따르면 올해 1분기 전체 임금 근로 일자리는 2053만 6000개로 지난해 같은 기간보다 1만 5000개 늘었다. 임금 근로 일자리는 근로자가 점유한 고용 위치를 의미하며, 한 사람이 두 개 이상 일자리를 가질 경우 각각 따로 집계된다. 임금 근로 일자리 증가 폭은 지난해 4분기(15만3천개) 처음으로 10만개대로 떨어졌고, 올해 1분기에는 1만개대로 급감하며 역대 최소치를 찍었다.

건설업 일자리는 역대 가장 큰 폭인 15만 4000개 내려앉았다. 건설업 일자리는 2023년 4분기부터 6분기 연속 줄면서 169만개로 축소됐다. 역대 최소 수준인 2020년 1분기(165만 5000개)와 비슷한 수준이다. 제조업은 1만 2000개 줄며 2021년 1분기 이후 4년 만에 감소 전환했다. 도소매업 일자리도 8000개 감소하며 처음으로 마이너스를 기록했다. 지속되는 건설경기 침체와 수출 부진이 건설업·제조업 일자리 감소에 영향을 줬다는 게 통계청 설명이다.

특히 청년과 경제 허리인 40대 일자리가 큰 폭으로 줄었다. 20대 이하(-16만 8000개)와 40대(-10만개)는 역대 최대 폭으로 감소했다. 반면 60대 이상(19만 7000개)에서 가장 일자리가 많이 늘었고, 30대(6만 4000개)와 50대(2만 1000개)도 증가했다. 20대 이하에서는 도소매, 건설업, 정보통신업 중심으로, 40대는 건설업, 제조업, 도소매업 중심으로 일자리가 감소했다. 통계청은 인구 구조 변화와 경기 부진 등이 영향을 미친 것으로 보고 있다.

세종 강동용 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로