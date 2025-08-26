“검은 연기 치솟아” 신고 잇따라…인천 경서동 공장서 불

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“검은 연기 치솟아” 신고 잇따라…인천 경서동 공장서 불

강남주 기자
입력 2025-08-26 14:05
수정 2025-08-26 14:05
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
인천 서구 한 공장에서 불이 나 검은 연기가 치솟고 있다. 인천소방본부 제공
인천 서구 한 공장에서 불이 나 검은 연기가 치솟고 있다. 인천소방본부 제공


26일 인천 서구의 한 공장에서 불이 나 주변 건물들이 피해를 봤다.

인천소방본부에 따르면 이날 오전 10시 49분쯤 인천 서구 경서동의 한 공장에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

이 불로 인명 피해는 없었으나 주변으로 불길이 번지면서 주변 5개 건물이 불에 타거나 그을렸다. 또 검은 연기가 치솟으면서 총 35건의 신고가 잇따랐다.

소방 당국은 인력 180명과 장비 67개를 투입해 화재 발생 1시간 50분 만인 낮 12시 39분쯤 큰 불길을 잡았다.

관할 지자체인 서구는 화재 사실을 알리는 안전안내 문자를 2차례 발송하고 “연기가 많이 발생하고 있으니 인근 주민은 창문을 닫아 달라”고 당부했다.



소방 관계자는 “고물상에서 추정되는 건물에서 불이 시작한 것으로 보인다”며 “정확한 화재 원인을 조사할 예정”이라고 말했다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로