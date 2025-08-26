불친절 오명 끝! 게장도 ‘혼밥’ 가능한 식당, 여수에 생긴다

이미지 확대 전남 여수 대표 먹거리인 서대회(왼쪽)와 게장정식(오른쪽). 여수관광문화 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 전남 여수 대표 먹거리인 서대회(왼쪽)와 게장정식(오른쪽). 여수관광문화 홈페이지 캡처

최근 불친절, 비위생 후기 등이 연달아 전해지며 여론의 뭇매를 맞았던 전남 여수가 나홀로 여행을 즐기는 ‘혼여족’도 여수 대표 먹거리를 편하게 맛볼 수 있도록 ‘혼밥 식당’ 모집에 나섰다.26일 여수시에 따르면 시는 여수 대표 먹거리인 게장정식, 갈치조림, 서대회무침 등을 1인분으로 제공할 수 있는 일반음식점 업소를 우선 발굴·지정할 계획이다. 카페와 술집·주점 형태의 일반음식점은 제외된다.선정 업소는 시 홈페이지와 여수 관광 통합 애플리케이션(앱) ‘여수엔’을 통해 홍보된다. 향후 1인 식탁 보급 사업 추진 시 우선 혜택도 받을 수 있다.모집은 다음달 19일까지다. 참여를 원하는 식당은 이때까지 시 식품위생과로 방문하거나 팩스, 등기우편으로 접수하면 된다.시 관계자는 “혼밥 식당 지정을 통해 1인 가구와 홀로 여수를 찾는 여행객들이 여수의 맛을 편리하게 즐기고 먹거리에 따른 관광 불편이 사라질 수 있기를 바란다”고 말했다.앞서 시는 보건소 관계자들과 소비자 식품위생감시원 등 84명으로 점검반을 구성해 지난 11~14일 나흘간 관내 3820개 음식점을 전수 점검하고 종사자 친절도, 종사자 건강진단 여부, 위생 상태, 남은 음식 처리 상태, 화장실 청결도 등 8개 항목을 평가했다.점검 대상 가운데 1318곳(34.5％)이 부적합 판정을 받았다. 784곳은 위생복·모자·마스크를 착용하지 않았으며 180곳은 조리장, 127곳은 화장실 청결이 좋지 않은 것으로 지적됐다.잔반·음식물 통 보관 상태, 가격표 게시, 종사자 건강진단, 친절도 등에서 부적합 판정을 받은 식당도 있었다.248개 업소는 2개 이상 항목에서 중복적으로 지적을 받았다.시는 전날(25일)부터 1318개 음식점을 대상으로 2차 점검을 실시해 지적 사항이 개선되지 않은 업소에 대해 행정 처분할 방침이다.