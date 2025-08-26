“한국, 몽골 초원문화 디지털로 되살린다”

ACC·몽골 정부, 문화자원 관리·활용 MOU 체결

2028년까지 디지털 아카이빙·콘텐츠 개발 협력

국립아시아문화전당(ACC)이 몽골과 손잡고 아시아 문화유산의 디지털 보존과 활용을 지원한다. 단순한 교류 차원을 넘어 문화 ODA(공적개발원조)로서 국제 협력의 지평을 넓히겠다는 구상이다.ACC는 최근 몽골 테렐지 국립공원에서 몽골 문화체육관광청년부·재무부와 함께 ‘몽골 문화자원 관리·활용 지원을 위한 ODA 사업 합의의사록’을 체결했다. 이번 협정에는 운드람 친밧 몽골 문화부 장관과 김상욱 ACC 전당장이 직접 참석해 상징성을 더했다.몽골은 매년 8월 테렐지 국립공원에서 ‘유목민 세계 축제’를 열어 초원의 정신과 문화를 전 세계에 알리고 있다. 올해는 ACC 대표단을 공식 초청해 국가 차원의 협력 의지를 확인했다. 몽골 측은 전국 각지에 흩어진 유·무형 문화자원을 보다 체계적으로 관리하기 위해 ACC의 경험과 기술을 적극 도입하겠다고 밝혔다.협력의 핵심은 디지털 아카이빙이다. 국립도서관에 소장된 고문서, 아날로그 대장으로 관리되는 국립박물관 소장품, 국립문화유산센터에 보관된 영상·음성·문서 자료 등은 손실과 훼손 위험에 상시 노출돼 있다. ACC는 오는 2028년까지 몽골에 통합 디지털 문화자원 관리 시스템을 구축하고, 핵심 유산의 데이터베이스화 및 활용 콘텐츠 개발을 지원할 예정이다.김상욱 ACC 전당장은 “문화유산은 한 나라의 정체성을 넘어 인류 공동의 자산”이라며 “몽골 협력은 문화 ODA의 모범 사례로, 아시아 각국과의 동반 성장을 위한 토대가 될 것”이라고 강조했다.ACC는 이미 2018년부터 미얀마·키르기스스탄·라오스 등에 디지털 아카이빙 시스템과 전문 인력 교육을 제공해 왔다. 이번 몽골 협력은 그 성과를 확대하는 동시에, 한국이 문화유산 보존 분야에서 국제적 책임과 리더십을 강화하는 계기가 될 것으로 평가된다.