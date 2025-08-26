진천군 어린이 건강음료 출시..흑삼에 유산균 기술 접목

이미지 확대 진천군 농업기술센터가 출시한 어린이 맞춤 건강음료 ‘진천네 히어로’. 진천군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 진천군 농업기술센터가 출시한 어린이 맞춤 건강음료 ‘진천네 히어로’. 진천군 제공.

충북 진천군 농업기술센터는 어린이 맞춤 건강음료 ‘진천네 히어로’를 출시했다고 26일 밝혔다.군 농업기술센터가 개발한 발효 흑삼 제품으로, 성장기 어린이를 위한 맞춤형 기능성 음료다.관내에서 생산된 흑삼에 충북도농업기술원이 보유한 김치 유산균 특허 기술을 접목해 장 건강과 면역력 강화에 좋다.HACCP(식품안전관리인증기준) 인증을 받은 군 농산물 가공 지원관에서 위생적으로 생산돼 품질 신뢰도 또한 높다.가격은 30포 1박스에 6만 9000원이다. 현재 출시 이벤트로 4만 5000원에 판매 중이다.군 관계자는 “아이들이 거부감 없이 마실 수 있도록 맛과 향을 고려해 설계했다”며 “군 직거래장터, 로컬푸드 직매장 등에서 구매할 수 있다”고 말했다.군은 중국 수출도 추진 중이다.