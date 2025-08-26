광주대, 2026학년도 수시모집 1358명 선발…4회 복수 지원 허용

이미지 확대 광주대학교 전경. 닫기 이미지 확대 보기 광주대학교 전경.

광주대학교가 2026학년도 수시모집에서 1358명을 선발한다. 접수 기간은 다음 달 8일부터 12일까지다.수시모집 전형은 ▲일반학생(892명) ▲지역학생(311명) ▲실기일반(58명) ▲사회배려계층(수급자·차상위·한부모, 72명) ▲성인학습자(25명) 등 5개로 구성됐다. 성인학습자 전형은 정원 외 모집도 허용한다. 지원자는 총 4회까지 복수 지원이 가능하다.모든 전형은 면접을 생략하고 학생부 성적만으로 선발한다. 교과 성적 90%와 출결 10%를 반영한다. 다만 스포츠과학부, 태권도학과, 사진영상미디어학과, 문예창작과 등 실기평가 학과는 교과 27%, 출결 3%, 실기 70%로 평가한다.올해 신설되는 AI앙트십 단과대학은 군 장병·군무원·제복 공무원·직장인을 대상으로 특화 과정을 운영한다. 창의융합학부와 글로벌미래설계학부는 3년 만에 조기 졸업이 가능하다. 외국인 학생 대상의 글로벌콘텐츠학부는 집중 한국어 교육을 이수한 뒤 전공을 선택하도록 했다.재학생의 경제적 부담 완화를 위한 장학 제도도 확대된다. 국가장학금 소득분위 0~8분위 학생은 첫 학기 등록금 전액을 면제받으며, 생활비를 지원하는 ‘미래인재장학금’과 형제·자매 동시 재학생을 위한 가족 복지 장학금도 마련됐다. 기숙사 역시 수시 등록생 전원이 희망 시 입실 가능하다.