세계 태권도 탑랭커들, 전북 무주에서 한판 대결 벌인다

세계 태권도 탑랭커들, 전북 무주에서 한판 대결 벌인다

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-08-25 16:00
수정 2025-08-25 16:00
이미지 확대
‘무주 태권도원 2025 세계태권도 그랑프리 챌린지’ 포스터. 태권도진흥재단 제공
‘무주 태권도원 2025 세계태권도 그랑프리 챌린지’ 포스터. 태권도진흥재단 제공


무주 태권도원에서 세계 최정상급 선수들의 경기가 펼쳐진다.

태권도진흥재단은 무주군, 대한태권도협회와 함께 오는 28일부터 나흘 간 ‘무주 태권도원 2025 세계태권도 그랑프리 챌린지’를 태권도원 T1 경기장에서 개최한다고 25일 밝혔다.

그랑프리 챌린지에는 박태준(남 –58kg, 대한민국)과 피라스 카투시(남 -80kg, 튀니지), 김유진(여 -57kg, 대한민국), 앨시아 라우린(여 +67kg, 프랑스) 등 4명의 체급별 세계 랭킹 1위 선수들이 참가한다.

박태준 선수는 30일, 김유진 선수는 31일 경기에 나선다.

또 2024 파리올림픽 은메달과 동메달, 도쿄올림픽 금메달 수상자를 포함해 351명의 수준급 선수와 183명의 임원 등 534명이 무주 태권도원을 찾는다.

이와 함께 재단은 세계태권도연맹, 전북도와 함께 ‘난민 프로그램’ 참가자와 ‘개발도상국’ 선수들을 초청해 참가 기회를 부여했다.

그랑프리 챌린지 입상자들은 상금과 G-2 등급의 올림픽 랭킹 포인트가 부여되고 체급별 1, 2, 3위 입상자는 내년 9월 대한민국에서 최초로 개최하는 G-6 등급의 ‘무주 태권도원 2026 그랑프리 시리즈’ 출전권을 획득하게 된다.

태권도진흥재단은 그랑프리 챌린지 관계자들에게 지역 관광과 다양한 먹거리를 즐길 수 있도록 무주읍과 설천면을 오가는 순환버스를 운영할 예정이다.

세계 최정상급 선수들이 참가하는 그랑프리 챌린지를 편리하게 관람할 수 있도록 ‘태권스테이 올인원 투어 패스’ 상품도 출시했다.

김중헌 태권도진흥재단 이사장은 “그랑프리 챌린지에 참가한 선수들이 경기에 전념할 수 있도록 준비를 마쳤다”며 “경기 외적으로도 국제 태권도 대회가 지역 경제와 관광에 긍정적 역할을 하는 등 공공기관과 지역이 함께 발전하고 상생할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
설정욱 기자
