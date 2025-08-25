서울시립대, 2025년 8월 학위수여식을 통해 모두 1149명 졸업

- 배려와 소통으로 AI 시대를 이끄는 글로벌 리더 다짐
- 수여 인원: 학사 610명, 석사 478명, 박사 61명
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
지난 22일 서울시립대학교의 ‘2025년 8월(2024학년도 후기) 학위수여식’을 마치고 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다.
서울시립대학교는 지난 22일 교내 대강당에서‘2025년 8월(2024학년도 후기) 학위수여식’을 개최했다. 이날 행사에서는 학사 610명, 석사 478명, 박사 61명 등 모두 1149명이 학위를 받았으며, 졸업생과 가족, 교직원, 동문, 내·외빈이 함께해 축하의 박수를 보냈다.
학위수여식에는 원용걸 총장을 비롯해 임춘대 서울시의회 기획경제위원회 위원장, 이민옥 서울시의회 기획경제위원회 부위원장, 박동언 총동문회장 등 주요 인사와 학부모, 선·후배들이 참석해 졸업생들의 새로운 출발을 축하했다. 본 행사는 △개식 △국민의례 △졸업식사 및 축사 △학위수여 △우수졸업자 시상 △졸업답사 순으로 진행됐다. 특히, 우수한 학업 성과를 거둔 학부 졸업생 17명 중 대표 7명이 무대에 올라 서울특별시장상(1명), 서울시의회의장상(1명), 총장상(4명), 총동문회장상(1명)을 수상했다.
이병윤 서울시의회 교통위원장 “청량리 종합시장 노후 소방시설 보수 완료 환영”
이병윤 서울시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문구1)이 청량리 종합시장의 노후 화재 안전시설 보강공사가 마무리됐다고 밝혔다. 청량리 종합시장은 최근 노후화된 소방관련 시설에 대한 개선이 필요한 상황으로 지난 7월 말 이병윤 교통위원장이 청량리 종합시장 상인회와 함께 현장점검을 시행하고 애로점을 청취한 바 있다. 이 위원장은 현장점검 이후 동대문구, 서울시 측에 시장 점포의 화재 예방을 위한 프리액션밸브 교체 등의 소방관련 시설의 보수 필요성을 구체적으로 지적하며 신속한 대책 마련을 요청하였고 그 결과 “2025년 전통시장 안전취약시설물 긴급보수 지원사업”으로 예산 반영을 성사시켜 보수공사가 완료됐다. 이 위원장은 “전통시장의 소방 안전을 강화하기 위해 상인회와 집행부가 함께 이룬 성과로 보수공사가 마무리되었음을 환영한다”라며 “청량리역과 제기동역 사이에는 청량리전통시장, 청과물 시장 등 전통시장이 밀집되어 있어 특히 주기적인 안전점검과 제도적 보완이 필요함을 충분히 공감하고 있다”고 말했다. 이 위원장은 “앞으로도 동대문구 전통시장의 안전과 지역경제 발전을 위해 시의회 차원에서 더욱 노력하겠다”라고 밝혔다.
서울시의회 바로가기
원용걸 총장은 졸업식사에서 “서울시와 정부의 지원을 바탕으로 첨단 분야 교육·연구 역량을 강화하며 우리 대학은 세계적 명문으로 도약하고 있다”면서 “졸업생들이 배려와 소통의 가치를 실천하고, 인문학적 소양과 창의성을 바탕으로 인공지능 시대를 선도하는 글로벌 리더로 성장하길 바란다”고 당부했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지