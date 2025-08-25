울산 맞춤형 광역 비자 확대 방안 모색

울산시, 25일 광역형 비자 정책 고도화·확대 전략 수립 착수

울산시가 광역형 비자 확대 방안 모색에 나섰다.울산시는 25일 시청 국제회의실에서 관련 부서와 대학, 기업 관계자 등이 참석한 가운데 ‘울산 광역형 비자 시범사업 정책 고도화 및 확대 전략 수립 연구’ 착수 보고회를 개최한다고 밝혔다. 광역형 비자 사업은 지역 여건과 산업 특성에 맞춘 숙련 인력을 안정적으로 공급하려고 법무부에서 추진하는 광역 단위 외국인 인력 수급 모델이다.연구 용역 수행 기관인 울산연구원은 광역형 비자 확대 전략으로 ▲광역형 비자 시범 사업 진단과 본 사업 선정을 위한 필수 요소 도출 ▲내국인 고용 실태 조사와 광역형 비자 확장 수요 발굴 ▲광역형 비자 전담 조직 운영 개선과 조직 고도화 방안 등을 제시한다.참석자들은 광역형 비자 제도의 개선 방향과 지역 산업 맞춤형 외국인력 수급 방안 등에 대한 의견을 나눈다.시는 이번 연구를 토대로 광역형 비자 제도를 한층 고도화하고, 합리적이고 지속 가능한 외국인 인력 운용 체계를 마련할 계획이다. 시 관계자는 “울산 광역형 비자 사업을 체계적으로 고도화하고, 확대 전략을 마련해 울산형 제도로 정착시켜 나가겠다”며 “산업 현장의 인력 수급 안정과 지속 가능한 외국인력 운용 체계 구축을 동시에 달성할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.