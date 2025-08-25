부산시 2025 하반기 혁신도시 공공기관 합동 채용설명회.. 26일

이미지 확대 2025 하반기 지역인재 공공기관 합동 채용 설명회. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025 하반기 지역인재 공공기관 합동 채용 설명회. 부산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 26일 오후 2시 시청 대강당에서 부산 혁신도시와 함께하는 ‘2025 하반기 지역인재 공공기관 합동 채용 설명회’를 연다고 25일 밝혔다.채용 설명회에는 한국해양수산개발원, 한국자산관리공사, 주택도시보증공사,한국주택금융공사, 한국예탁결제원, 한국남부발전(주), 영화진흥위원회,영상물등급위원회, 게임물관리위원회, 한국청소년상담복지개발원 등 부산혁신도시 이전 10개 공공기관과 부산교통공사 등 시 산하 11개 공공기관이 참여한다.특히 올해는 구직자에게 더 많은 채용정보와 기회를 제공하려고 지난 4월에 이어 하반기 설명회를 추가로 마련했다.채용 설명회는 한국주택금융공사, 주택도시보증공사 인사 담당자의 ‘채용 요강 발표’와 공기업 취업 전문 강사 박영대 씨의 ‘2025년 공공기관 채용전략 특강’으로 진행된다.취업 준비생에게 도움이 될 기관별 채용 상담관, 청년 청책 홍보관, 인공지능 취업 지원 및 취업 타로 행사관도 함께 운영된다.일반 정규직 기준, 올해 하반기 채용 예정 기관은 한국주택금융공사, 한국남부발전, 한국예탁결제원, 해양수산개발원 등 4곳이다.설명회에 앞서 오전 9시 30분부터 오후 1시 30분까지 ‘공공기관 모의 면접 경진대회’가 열린다.별도의 신청없이 누구나 참관이 가능하며 사전 신청한 참여자 30명을 대상으로 공공기관 전문면접관이 역량·인성 면접을 진행해 우수 참여자에게 시상한다.