순천 레미콘 질식사고 사망자 3명으로 늘어

직원 구하려 화학탱크 들어간 공장장도 숨져

사진은 지난 21일 순천시 서면 순천일반산업단지 내 레미콘 공장에서 소방 당국이 구조 작업을 하고 있는 모습. 연합뉴스. 닫기 이미지 확대 보기 사진은 지난 21일 순천시 서면 순천일반산업단지 내 레미콘 공장에서 소방 당국이 구조 작업을 하고 있는 모습. 연합뉴스.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 순천의 한 레미콘 공장에서 발생한 혼화제 탱크 질식 사고 사망자가 3명으로 늘어났다.24일 전남경찰청 등에 따르면 순천시 서면 H 산업에서 발생한 사고 후 구조돼 순천 성가롤로병원으로 이송된 공장장 김모(60)씨가 사흘만에 이날 오전 사망 판정을 받았다. 질식 사고를 당한 부하직원을 구조하려고 들어간 김씨는 심정지 상태로 구조돼 숨진 다른 2명과 달리 희미하게나마 의식이 있는 채 병원으로 옮겨졌었다.순천 H 산업에서는 지난 21일 오후 1시 29분쯤 지상 간이 화학탱크를 청소하던 중 혼화제 탱크에서 작업자 3명이 질식한 사고가 발생했다. 당시 정모(53) 차장이 방진(먼지) 마스크를 쓴 채 화학탱크에 발등 높이까지 남아있던 감수제(혼화제)를 빼내기 위해 이동식 펌프를 설치했다. 정 차장은 철제사다리를 타고 올라와 상반신이 탱크 밖까지 나왔지만 순간 의식을 잃고 탱크 내부로 떨어졌다.이 모습을 목격한 우모(57) 부장이 방진 마스크조차 착용하지 않은 채 정 차장을 구조하기 위해 급히 탱크로 들어갔다가 곧바로 의식을 잃었다. 동료들이 119에 신고하고, 발만 동동 구르는 상황에서 사고 사실을 전해 들은 공장장이 달려 와 방진 마스크조차 착용하지 않은 채 탱크로 들어갔다가 순식간에 같은 사고를 당했다. 부장과 차장은 소방당국에 구조돼 병원으로 이송됐지만 사고 당일 모두 숨졌다.경찰은 이들의 사망 원인을 황화수소 중독으로 보고 있다. 탱크 내부에서 유해가스인 이산화탄소와 황화수소 농도가 기준치를 크게 초과한 것으로 알려졌다.경찰과 노동 당국은 정확한 사고 경위와 안전 수칙 준수 여부 등을 수사하고 있다.