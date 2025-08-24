‘칠월칠석 미혼남녀 만남의 날’, 경북 안동·울산서 추진

이미지 확대
견우와 직녀가 만난다는 ‘칠월 칠석’(음력 7월 7일)에 전국 곳곳에서 미혼남녀 만남의 자리가 마련된다.
울산시는 칠월칠석인 오는 29일 직장인 미혼남녀를 위한 만남 행사인 ‘칠월칠석, 울산 로맨틱-데이’를 개최한다고 24일 밝혔다.
이번 만남 행사는 울산에 거주하는 25~39세 미혼남녀 80명을 선발해 장생포 고래바다여행선 등에서 데이트를 즐길 수 있도록 연결해주는 프로그램이다. 연애 코칭·특강, 매칭 이벤트, 1대1 순회 대화 시간, 식사 데이트, 고래바다여행선 선상 데이트, 불꽃축제, 커플 매칭 순서로 진행된다. 또 연애 전문가가 현장에서 참가자의 긴장을 풀어 주고, 서로를 이해할 수 있도록 도와준다.
경북도는 오는 30일 안동의 대표 관광명소인 월영교에서 ‘2025년 칠월칠석 견우직녀 만남의 날’ 행사를 갖는다. ‘월영교 위에서 인연을 기다립니다’라는 주제로 열릴 이번 행사에는 경북에 거주 또는 직장을 둔 미혼남녀(1983~2000년생) 100명이 인연을 찾아 나선다. 도는 이날 프로그램으로 문(Moon) 보트, 연예 상담, 매칭 토크, 커플 게임, 지역 관광 명소 투어 등 다양한 프로그램을 운영한다.
도 관계자는 “칠월칠석은 견우와 직녀의 아름다운 전설이 알려주듯 남녀의 진정한 사랑과 만남을 되새기는 날”이라며 “이번 기회에 소중한 인연을 꼭 만나시기를 바란다”고 말했다. 한편 음력 칠월칠석은 칠성신에게 기우제를 지내며, 인간의 장수와 재물을 관장하는 칠성을 신앙하는 세시명절의 하나다.
