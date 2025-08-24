‘칠월칠석 미혼남녀 만남의 날’, 경북 안동·울산서 추진

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

견우와 직녀가 만난다는 ‘칠월 칠석’(음력 7월 7일)에 전국 곳곳에서 미혼남녀 만남의 자리가 마련된다.울산시는 칠월칠석인 오는 29일 직장인 미혼남녀를 위한 만남 행사인 ‘칠월칠석, 울산 로맨틱-데이’를 개최한다고 24일 밝혔다.이번 만남 행사는 울산에 거주하는 25~39세 미혼남녀 80명을 선발해 장생포 고래바다여행선 등에서 데이트를 즐길 수 있도록 연결해주는 프로그램이다. 연애 코칭·특강, 매칭 이벤트, 1대1 순회 대화 시간, 식사 데이트, 고래바다여행선 선상 데이트, 불꽃축제, 커플 매칭 순서로 진행된다. 또 연애 전문가가 현장에서 참가자의 긴장을 풀어 주고, 서로를 이해할 수 있도록 도와준다.경북도는 오는 30일 안동의 대표 관광명소인 월영교에서 ‘2025년 칠월칠석 견우직녀 만남의 날’ 행사를 갖는다. ‘월영교 위에서 인연을 기다립니다’라는 주제로 열릴 이번 행사에는 경북에 거주 또는 직장을 둔 미혼남녀(1983~2000년생) 100명이 인연을 찾아 나선다. 도는 이날 프로그램으로 문(Moon) 보트, 연예 상담, 매칭 토크, 커플 게임, 지역 관광 명소 투어 등 다양한 프로그램을 운영한다.도 관계자는 “칠월칠석은 견우와 직녀의 아름다운 전설이 알려주듯 남녀의 진정한 사랑과 만남을 되새기는 날”이라며 “이번 기회에 소중한 인연을 꼭 만나시기를 바란다”고 말했다. 한편 음력 칠월칠석은 칠성신에게 기우제를 지내며, 인간의 장수와 재물을 관장하는 칠성을 신앙하는 세시명절의 하나다.