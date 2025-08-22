농진청 일부 부서 수도권 이전 재검토…‘균형발전 저해’ 지역 반발 의식

이미지 확대
농촌진흥청 전경. 농진청 제공
농촌진흥청이 일부 연구 부서를 수도권(수원)으로 이전하려는 계획을 재검토한다.
농진청은 22일 “지역균형발전 저해, 연구역량 저해 등 외부 우려를 고려해 일부 부서의 수원 이전에 대해 재검토하고 방향을 재고하겠다”고 밝혔다.
농진청은 “조직개편을 통해 대내외 농업환경 변화에 대응하고 농업의 지속적 성장을 도모하려 했으나, 일부 부서의 수원 근무지는 아직 실행되지 않았다”며 “애초 수원으로 배치하려던 국립식량과학원 푸드테크소재과 등 일부 부서의 근무지를 재검토할 계획”이라고 설명했다.
앞서 농진청은 지역별로 분산돼 수행되던 연구를 통합·재편하는 조직 기능 조정 계획을 세웠다.
국립식량과학원 소속 일부 식품 연구 부서를 수원으로 이동하고, 그 대신 작물 병해충·재배 환경 연구와 일부 식품 연구 부서를 전주로 이전하겠다는 방침이었다.
이후 지역에선 지역균형발전을 저해하는 조치라며 거세게 반대했다.
전북도의회는 지난 20일 성명을 내고 “농촌진흥청 일부 부서를 수도권으로 이전하려는 계획을 즉각 철회하라”고 촉구했다. 도의회는 “수도권 집중을 완화하고 지역 균형발전을 이루려는 정부 기조를 거스르는 행위이자, 전북 농민들에게 깊은 상실감과 분노를 안긴다”고 비판했다.
