부산 괘법초 내년 3월 폐교…감전초와 통합

부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공
부산시교육청 북부교육지원청은 괘법초등학교 교장, 학교운영위원장, 학부모회장, 시교육청, 교육지원청 관계자 등이 참석한 가운데 학교 통폐합을 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이날 협약은 지난 3월부터 괘법초 교직원, 학부모 대표 등을 대상으로 한 의견수렴, 학부모 설명회 등을 거쳐 전체 학부모를 대상으로 실시한 설문조사에서 학부모의 65.9%가 통폐합에 찬성하면서 이뤄졌다.
협약 체결에 따라 괘법초는 내년 3월 폐교하고, 감전초등학교로 통합된다. 괘법초 재학생이 달라진 학습 환경에 적응할 수 있도록 통학 차량, 교재와 교구, 체험활동 등 다양한 지원을 할 예정이다.
북부교육지원청 관계자는 “학생 수 감사로 학생들의 학습권 침해, 교육 경쟁력 약화 등 여건이 학습 여건이 열악해지고 있다. 이번 통폐합으로 최적의 교육 환경을 제공하기 위해 더욱 적극적으로 지원하겠다”라고 밝혔다.
