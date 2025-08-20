대구지검 ‘청도 열차 사고’ 전담수사팀 구성…합동감식 참여

이미지 확대 열차에 선로 작업자 치여 7명 사상…현장 조사 무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 코레일 등 관계자들이 사고가 난 선로를 조사하고 있다. 2025.8.19. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 열차에 선로 작업자 치여 7명 사상…현장 조사 무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 코레일 등 관계자들이 사고가 난 선로를 조사하고 있다. 2025.8.19. 연합뉴스

대구지검이 7명의 사상자를 낸 경북 청도 열차 사고 전담수사팀을 꾸리고 본격적인 사고 원인 파악에 나선다.20일 대구지검에 따르면 전담수사팀은 김수민 2차장검사를 팀장으로 하고 공공수사부장, 중대산업재해 전담검사, 교통 전담검사 등 6명으로 구성됐다.수사팀은 사고 원인과 책임자를 밝혀내기 위해 합동감식에도 참여한다. 이후 수사기관협의체 회의도 가질 예정이다.검찰 관계자는 “사건을 수사 중인 경찰, 노동청 등과 긴밀히 협력해 사고 원인 등을 신속히 규명할 것”이라고 말했다.한편, 지난 19일 오전 10시 50분쯤 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 선로 근처에서 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 덮쳐 2명이 사망하고, 5명은 중경상을 입었다.