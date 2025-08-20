춘천 거두산업단지 예타 통과…2032년 완공

강원 춘천 거두일반산업단지 예정지. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강원 춘천 거두일반산업단지 예정지. 연합뉴스

강원 춘천 동내면 거두일반산업단지가 오는 2032년 지어진다.춘천시는 거두산단 조성 사업이 최근 기획재정부의 예비타당성 조사를 통과했다고 20일 밝혔다.거두산단은 거두농공단지 맞은편 55만㎡ 부지에 만들어진다. 사업비 2811억원은 한국산업단지공단이 투입한다. 앞선 지난해 한국산업단지공단은 거두산단을 신규 산단 후보지로 선정했다.거두산단은 서울춘천고속도로, 중앙고속도로, 경춘선 등과 가깝고, 도심에서도 멀지 않는 등 입지가 뛰어나다는 평가를 받고 있다.육동한 춘천시장이 기재부, 산업통상자원부, 국회 등을 돌며 거두산단 조성의 당위성을 피력하는 등 춘천시는 예타 통과를 위해 총력전을 펴왔다.육 시장은 “이번 예타 통과는 춘천이 명실상부한 첨단 지식 기반 산업도시로 나아가는 이정표”라며 “기업이 투자하고 시민이 함께 성장하는 산업단지로 조성해 지역의 지속 가능한 발전을 이끌겠다”고 말했다.