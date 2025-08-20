춘천 거두산업단지 예타 통과…2032년 완공

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

춘천 거두산업단지 예타 통과…2032년 완공

김정호 기자
김정호 기자
입력 2025-08-20 14:26
수정 2025-08-20 14:26
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
강원 춘천 거두일반산업단지 예정지. 연합뉴스
강원 춘천 거두일반산업단지 예정지. 연합뉴스


강원 춘천 동내면 거두일반산업단지가 오는 2032년 지어진다.

춘천시는 거두산단 조성 사업이 최근 기획재정부의 예비타당성 조사를 통과했다고 20일 밝혔다.

거두산단은 거두농공단지 맞은편 55만㎡ 부지에 만들어진다. 사업비 2811억원은 한국산업단지공단이 투입한다. 앞선 지난해 한국산업단지공단은 거두산단을 신규 산단 후보지로 선정했다.

거두산단은 서울춘천고속도로, 중앙고속도로, 경춘선 등과 가깝고, 도심에서도 멀지 않는 등 입지가 뛰어나다는 평가를 받고 있다.

육동한 춘천시장이 기재부, 산업통상자원부, 국회 등을 돌며 거두산단 조성의 당위성을 피력하는 등 춘천시는 예타 통과를 위해 총력전을 펴왔다.



육 시장은 “이번 예타 통과는 춘천이 명실상부한 첨단 지식 기반 산업도시로 나아가는 이정표”라며 “기업이 투자하고 시민이 함께 성장하는 산업단지로 조성해 지역의 지속 가능한 발전을 이끌겠다”고 말했다.
춘천 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로