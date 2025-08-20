부산은행, 해양수산 기업 지원 ‘힘찬 도약 펀드’ 1조원 조성

방금 들어온 뉴스

부산은행, 해양수산 기업 지원 ‘힘찬 도약 펀드’ 1조원 조성

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-08-20 14:21
수정 2025-08-20 14:21
부산 남구 부산은행 본점. BNK부산은행 제공
부산 남구 부산은행 본점. BNK부산은행 제공


BNK부산은행은 지역 경제 활성화와 해양수산업 경쟁력 향상을 위해 1조원 규모의 ‘BNK 힘찬 도약 펀드’를 조성하고 본격적인 지원을 시작한다고 20일 밝혔다.

이 펀드는 해양수산부 부산 이전의 효과를 극대화하고, 지역 산업을 선도하는 우량 중소기업에 대한 지원을 확대하면서 지역은행으로서 부산은행의 역할을 더욱 확대하기 위해 마련했다.

자금은 업종별 선도기업 2000억원, 성장 잠재력 보유기업 6000억원, 해양수산업 영위 기업 2000억원 등 지원 대상 기업별로 배분해 운용할 예정이다.

부산, 울산, 경남 지역 내 업종 선도기업의 경우 업체당 최대 100억원, 성장 잠재력 보유 기업은 업체당 50억 지원할 예정이다. 해양 물류·수산·조선업 기업은 업체당 최대 100억원 지원한다.

지원 대상으로 선정된 기업은 운전자금과 시설자금을 목적에 따라 지원받을 수 있으며, 금리우대 혜택도 제공한다.



부산은행 관계자는 “단순한 자금 지원을 넘어 지역 산업 전반에 활력을 불어넣고, 부산이 해양 금융 중심 도시로 도약하는 데 핵심 동반자가 되기 위해 펀드를 조성했다. 해양수산부 이전에 따라 지역 산업에 새로운 성장 기회가 열리고 있는데, BNK 힘찬 도약 펀드를 통해 그 효과를 극대화하고, 지역 핵심 산업이 활기를 찾는 데 이바지하겠다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
