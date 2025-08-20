스칸디아모스 정원 만들기… 울산 어린이 정원체험 교실 ‘인기’

이미지 확대 20일 울산 태화강 국가정원 안내센터 교육장에서 열린 ‘어린이 정원체험 교실’. 참가자들이 정원 만들기를 준비하고 있다. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 20일 울산 태화강 국가정원 안내센터 교육장에서 열린 ‘어린이 정원체험 교실’. 참가자들이 정원 만들기를 준비하고 있다. 울산시 제공

울산 어린이 정원체험 교실이 태화강 국가정원에서 열렸다.울산시는 20일부터 사흘간 태화강 국가정원 안내센터 3층 교육장에서 ‘어린이 정원체험 교실’을 진행한다고 밝혔다.이번 체험 교실은 초등학생 이하 학생·학부모로 구성된 90개팀이 참여해 매일 오전(10~12시)과 오후(2~4시) 두 차례씩 총 여섯 차례에 걸쳐 진행된다.이 행사는 정원 전문강사를 강사로 초빙해 정원과 식물 알아보기, 스칸디아모스 정원 만들기 등 체험 중심의 프로그램으로 구성됐다.울산시 관계자는 “어린이들이 정원을 직접 만들면서 정서적 함양과 자연 감수성을 높일 수 있도록 프로그램을 구성했다”며 “앞으로도 어린이가 자연과 함께할 수 있는 다양한 정원 프로그램을 마련해 정원 문화를 확산시키겠다”고 밝혔다.