“불금 한강공원 주차장 5칸 점령한 여성…캠핑의자 등 깔아놓은 물건 가관”

주말을 앞둔 한강공원에서 한 여성이 일행의 주차 편의를 위해 주차 공간을 한두 자리도 아니고 무려 네 자리나 맡아둔 것을 목격했다는 사연이 전해졌다.온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 19일 ‘금요일 한강공원 역대급 주차 자리 5칸 점령 사건’이라는 제목의 글이 올라왔다.목격자를 대신해 당시 상황을 소개한 글쓴이 A씨는 “이런 식으로 주차 다섯 자리를 찜하고 있다. 상식이 있는 건지”라며 주차장 사진 한 장을 올렸다.A씨가 공유한 사진에는 회색 스포츠유틸리티차량(SUV) 옆으로 비어 있는 주차 공간 네 자리마다 각각 캠핑용 간이의자, 쇼핑백 등이 하나씩 놓여 있다. 일행이 아닌 다른 사람이 주차하지 못하도록 하기 위한 것으로 보인다.A씨는 “금요일 오후 퇴근시간쯤 서울 마포구 망원 한강공원이다. 퇴근 때가 되니 한강공원에 차들이 한참 몰려오고 공용 주차 자리 찾고 있는데 역대급 파워 아지매의 주차 자리 점령”이라고 적었다.A씨는 사진 속 왼쪽 SUV 차주인 여성이 벌인 일이라고 말하면서 “너무 어이없어서 지켜보니 SUV에서 아예 내려서 선글라스 쓰고 오른쪽 캠핑 의자에 앉아 다리까지 탈탈 털면서 여유 있게 가족인지 친구들 모임인지 기다리고 있는 것 같았다”고 설명했다.그는 이어 “불금이라 차들이 점점 주차장으로 계속 밀려 들어오는데 다들 어이없는지 쳐다봐도 (여성은) 안면 철판 깔고 누가 차 대려고 하면 바로 일어나 공격 태세(를 취하면서) ‘바로 차 오고 있다’고 큰소리(를 쳤다)”고도 했다.A씨는 “도덕이나 개념은 어디에다 뒀는지 한마디 하고 싶었지만, 경험상 100% 싸움으로 번진다. 절대 잘못을 인정 안 한다”면서 “주차 맡은 자리에 깔아놓은 물건들 참 가관이다. 중고시장 물물교환도 아니고. 언제까지 저런 광경을 봐야되는지…”라고 불만을 토로했다.그는 또 “신문고 제도를 도입해서 벌금 100만원 때려야 속이 시원할 것 같다”면서 “저 사람 때문에 얼마나 많은 사람들이 주말에 주차 못 하고 피해를 입었느냐”고 강조했다.사연을 접한 네티즌들은 “SUV 반대편까지 총 여섯 자리 점령한 것 같다”, “저라면 앞에 가로로 주차하고 경찰 부른다”, “비상식적인 사람 때문에 타인이 스트레스를 받고 문제 해결을 위해 경찰이 개입해야 되는 상황이 싫다”, “주차 구역에 차 외 물건을 놔두면 쓰레기로 간주하고 즉시 수거하도록 근거를 만들어야 한다” 등 반응을 보였다.