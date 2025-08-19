충주에 청년센터 개소..회의실, 스터디룸, 공유주방 등 갖춰

방금 들어온 뉴스

충주에 청년센터 개소..회의실, 스터디룸, 공유주방 등 갖춰

남인우 기자
남인우 기자
입력 2025-08-19 11:07
수정 2025-08-19 11:07
이미지 확대
지난 1일 시범운영을 시작한 충주 청년센터. 충주시 제공.
지난 1일 시범운영을 시작한 충주 청년센터. 충주시 제공.


충주시는 청년센터가 시범운영을 시작했다고 19일 밝혔다. 시는 오는 10월 청년이 주도하는 축제 형식의 개소식을 가질 예정이다.

청년센터는 성내동 문화창업재생허브 2층(본관)과 관아골아트뱅크 243(별관)에 마련됐다. 본관은 사무실, 회의실, 교육 공간, 공유 주방 등을 갖췄다. 별관은 공부방, 동아리실 등으로 꾸며졌다. 시설 이용료는 무료다.

지난 7월 센터 수탁자로 선정된 건국대학교 글로컬산학협력단은 직원 5명을 청년센터에 배치했다.

청년센터는 청년단체 등의 의견을 수렴해 취업과 창업 관련 프로그램 등을 운영할 예정이다. 청년 네트워크를 구성해 직접 정책을 기획하고 홍보하는 활동에도 나선다.

시 관계자는 “청년센터가 청년의 자립을 도우며 청년의 사회참여를 촉진하는 허브 역할을 할 것”이라고 말했다.

시는 청년층의 주거 부담 완화를 위한 지원도 강화한다.

기존의 청년 신혼부부 주거자금(구입·전세) 대출이자 지원사업에 이어, 올해 2회 추경을 통해 ‘청년 신혼부부 월세 지원사업’을 신설하고 10월부터 연 최대 360만원, 2년간 총 720만원까지 지원할 방침이다.

충주지역 청년(19~39세) 인구는 4만 4000여명이다. 충주 전체 인구의 21.7%를 차지한다.
충주 남인우 기자
위로