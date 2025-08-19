아시아 독립영화 23편 공개..부산국제영화제 ‘비전’섹션

이미지 확대 부산국제영화제 공식 포스터. 부산국제영화제 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산국제영화제 공식 포스터. 부산국제영화제 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지