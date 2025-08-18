순천경찰서, 고액 투자사기 예방 유공자 ‘감사장 및 신고포상금’ 수여

방금 들어온 뉴스

순천경찰서, 고액 투자사기 예방 유공자 '감사장 및 신고포상금' 수여

최종필 기자
최종필 기자
입력 2025-08-18 17:54
수정 2025-08-18 17:54
8000만원 투자 사기 피해 예방

이미지 확대
김대원 순천경찰서장이 8000만원 사기 피해를 예방한 농협 직원에게 감사장을 수여했다. 오른쪽은 최남휴 순천농협 조합장.
김대원 순천경찰서장이 8000만원 사기 피해를 예방한 농협 직원에게 감사장을 수여했다. 오른쪽은 최남휴 순천농협 조합장.


김대원 순천경찰서장이 18일 순천농협 신대지점을 방문해 고액 투자사기 피해를 예방한 농협 직원에게 감사장과 신고포상금을 수여했다.

직원 허 모씨는 지난달 28일 60대 고객이 긴장된 태도로 8000만원을 송금하려 한 모습을 목격했다. 그는 상담을 통해 ‘8000만원을 투자하면 고수익을 보장한다’는 카카오톡 대화 내용 확인하고, 곧바로 고액 투자 사기임을 직감했다.

이어 허 씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 고객 휴대전화에 투자사기 어플이 설치돼 있는 등 사기임을 확인했다. 허씨와 경찰은 고객에게 이를 설명하고 8000만원 송금을 제지해 피해를 예방할 수 있었다.

김대원 순천경찰서장은 “투자사기는 피해 금액이 크고, 수법이 지속적으로 고도화되고 있다”며 “이를 막기 위해서는 은행 창구 직원들의 세심한 관찰과 적극적인 신고가 필요하다”고 강조했다.

한편 순천경찰은 앞으로도 금융기관과의 협력을 강화해 고액 현금 인출 고객 확인 절차 강화, 투자사기 및 보이스피싱 예방 교육 및 홍보, 피해 사례 공유 등을 지속 추진할 계획이다.
순천 최종필 기자
