미래도시연구소 19일 창립총회

구형모 기자
입력 2025-08-18 17:45
수정 2025-08-18 17:47
미래도시연구소가 19일 오전 10시 창립 총회를 열고 공식 출범한다. 연구소는 이번 출범을 계기로 부산의 도시문제 해결과 새로운 성장동력 발굴을 위한 연구와 정책 제안에 본격 나설 전망이다.

비영리 사단법인으로 설립되는 미래도시연구소는 ▲ 학술연구 및 저술 ▲ 포럼·정책세미나 개최 ▲ 도시성장 모델 개발 및 정보 제공 등을 주요 사업으로 추진하며 이를 통해 부산의 미래도시 발전과 시민 삶의 질 향상에 기여한다는 계획이다.

창립 총회와 함께 열리는 제1회 미래도시 정책세미나에서는 ‘북극항로와 부산의 성장전략’을 주제로 논의가 진행된다. 주제 발표에 나설 동아대학교 경제학과 정성문 교수는“북극항로는 저성장 국면의 우리나라에 새로운 전환점이 될 중요한 기회”라며, “해양수산부의 부산 이전을 계기로 동남권을 북극항로 거점항으로 조성하고, 지산학 협력을 통해 관련 산업을 육성하는 북극항로 플랫폼을 구축해야 한다”고 강조했다.

미래도시연구소의 발기인인 김광회 전 부산시 미래혁신부시장
미래도시연구소의 발기인인 김광회 전 부산시 미래혁신부시장


연구소의 발기인인 김광회 전 부산시 미래혁신부시장은 “부산이 글로벌 해양수도로 성장하려면 철저한 준비와 전략이 필요하다”며, “민간 차원에서도 정부 정책에 발맞춰 도시문제 해결을 위한 연구와 아이디어를 제시해야 한다. 이번 연구소 출범이 그 출발점이 될 것”이라고 말했다.

구형모 기자
