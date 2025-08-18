전북도 노사민정, 올림픽 유치·노동 현안 해결 위해 뭉쳤다

이미지 확대 노사민정협의회에서 진행한 전북 전주 하계올림픽 퍼포먼스. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 노사민정협의회에서 진행한 전북 전주 하계올림픽 퍼포먼스. 전북도 제공

하계 올림픽 유치 홍보 지원과 지역의 노동 현안을 위해 전북 노사민정이 뭉쳤다.전북특별자치도는 18일 도청 4층 대회의실에서 ‘2025년 전북특별자치도 노사민정협의회 전체 회의’를 개최했다고 밝혔다.전북도 노사민정협의회는 노동자, 사용자, 정부, 시민사회가 참여해 지역 노사안정과 산업평화 정착, 고용 및 산업안전을 도모하기 위해 설치된 협력기구다.이날 위원회의 주요 안건은 ‘분쟁조정 매뉴얼’이었다. 이는 공적 조정과 달리 민간이 주관해 문제를 해결하는 사적조정 지침으로, 절차적 제약 없이 신속하고 유연하게 분쟁을 해결할 수 있는 명확한 절차를 제공한다. 특히 타 시도 대비 전북이 선도적으로 추진하는 것으로, 지역 노사관계 안정화를 위한 혁신적인 모델이 될 것으로 기대된다.또한 참석자들은 전북 전주 하계올림픽 유치 홍보를 통한 지역발전 동력 확보 방안도 논의했다. 이어 유치 기원 직능별(노동계, 경영계, 학계) 상생 협약 체결을 합의하고 올림픽 유치 기원 퍼포먼스도 진행하며 지역발전을 위한 의지를 다졌다.김관영 지사는 “전북의 새로운 도약을 위해서는 노사민정이 한마음으로 협력하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “상호 신뢰와 소통을 바탕으로 지역발전을 위한 실질적인 성과를 만들겠다”고 말했다.