부산시, 홍채 인식으로 시내버스 음주운전 차단

방금 들어온 뉴스

부산시, 홍채 인식으로 시내버스 음주운전 차단

정철욱 기자
입력 2025-08-18 13:09
수정 2025-08-18 13:09
부산시청 전경. 부산시 제공
부산시청 전경. 부산시 제공


부산 시내버스에 홍채 인식 방식 음주 측정 시스템이 도입된다.

부산시는 사업비 3억원을 투입해 지역 여객 운수 사업장 33곳 등 53곳에 홍채 인식 음주 측정 시스템을 구축한다고 18일 밝혔다.

이 시스템은 운행 전 운전자의 음주 측정 회피를 원천 차단하기 위해 도입한다. 시스템은 운전자의 홍채를 사전에 등록하고, 출근 전 홍채를 인식하면서 동시에 음주 측정을 하는 방식으로 운용한다.

측정에서 혈중알코올농도가 0.02% 이상으로 운행 중지 판단이 내려지면, 곧장 경고음과 함께 음성 안내가 나오면서 당사자와 여객 운수 사업장 전체에 통보된다.

여객 운수 사업장에 주말 또는 이른 아침에는 당직자가 있지만, 다른 업무를 병행하느라 음주 측정 시스템 앞에서 관리·감독에 소홀할 수 있어서 감시 체계를 강화하기 위해서다.

실제 지난달 영도구 A 여객에서 운전기사가 면허 취소 수치인 혈중알코올농도 0.09%로 시내버스를 몰고 중구 민주공원까지 10㎞ 정도 운행한 일도 있었다.

부산시 관계자는 “시스템을 구축하고 시험을 거쳐 다음 달 말부터 본격적으로 운용할 예정”이라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
