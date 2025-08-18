서울과기대, 2026학년도 대학입학전략 설명회 개최

이미지 확대 ‘2026 서울과기대가 알려드리는 대학입학전략’ 입시설명회 포스터. 서울과기대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 서울과기대가 알려드리는 대학입학전략’ 입시설명회 포스터. 서울과기대 제공

서울과학기술대학교(이하 서울과기대)는 오는 29일 서울과기대 100주년기념관 대강당에서 ‘2026 서울과기대가 알려드리는 대학입학전략’ 입시설명회를 개최한다고 18일 밝혔다.이번 설명회는 2026학년도 대학 입시를 앞둔 수험생과 학부모를 대상으로, 입시 전략 및 학습 방향을 제시하고자 마련됐다.설명회는 총 3부로 구성되며, 입시 전문 강사진이 직접 강의에 나선다. 1부에서는 조만기(경기도 진학지도협의회 부회장) 남양주 다산고 교사가 ‘대입 전략의 이해’를 주제로 대입 전반의 방향성과 전략을 소개한다. 2부에서는 윤혜정(EBS 국어 영역 대표 강사) 강일고 교사가 ‘올바른 수능&내신 국어 학습 전략’을 강의하며, 수능과 내신을 동시에 대비할 수 있는 실전 학습법을 제안한다. 3부에서는 서울과기대 입학사정관이 직접 참여해 ‘2026학년도 서울과기대 입시 안내’를 진행하며, 현장 질의응답 시간을 통해 서울과기대에 관심 있는 수험생과 학부모에게 구체적인 입시 정보를 제공한다.설명회 전·후로는 서울과기대 입학처에서 마련한 특별 프로그램인 ‘맞춤형 입시상담’도 진행된다. 이 프로그램은 사전 신청자만 참여 가능하며, 입시설명회 시작 전과 종료 후 각각 30분간 운영된다.이번 설명회는 현장 참여뿐 아니라 서울과기대 공식 유튜브 채널에서 실시간 생중계로도 시청할 수 있어, 전국 어디서든 시간과 장소에 구애받지 않고 참여할 수 있다. 현장 참여를 원하는 경우 서울과기대 홈페이지 또는 서울과기대 공식 인스타그램의 링크를 통해 신청할 수 있다.서울과기대 홍보실 관계자는 “이번 설명회는 수험생과 학부모들에게 실질적인 도움을 줄 수 있도록 구성된 프로그램으로, 서울과기대 입시뿐 아니라 전반적인 대입 전략까지 안내할 예정”이라며 “많은 수험생과 학부모의 관심과 참여를 바란다”고 전했다.