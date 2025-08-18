울산시, 4차 중소기업 육성자금 300억원 지원

이미지 확대 울산시청. 닫기 이미지 확대 보기 울산시청.

울산시가 올해 4차 중소기업 육성자금 300억원을 지원한다.울산시는 경영난을 겪는 지역 중소기업을 위해 총 300억원 규모의 ’2025년 4차 중소기업 육성자금’을 지원한다고 18일 밝혔다. 이로써 시는 올해 일반기업 1500억원, 조선업종 200억원, 자동차업종 300억원, 기술·혁신 분야 300억원 등 총 2300억원의 중소기업 육성자금을 지원한다.육성자금은 협약을 맺은 12개 금융기관이 중소기업에 대출하고, 울산시는 대출 이자의 일부(1.2%~3% 이내)를 지원한다.지원 대상은 일시적인 자금난을 겪는 울산지역 일반 또는 자동차 부품 분야 중소기업이다. 일반 중소기업에는 200억원, 자동차 업종 중소기업에 100억원을 지원한다.신청은 오는 9월 15일부터 19일까지 울산경제일자리진흥원 기금융자관리시스템 누리집에 접속해 온라인으로 접수하면 된다. 자세한 사항은 울산시 누리집이나 울산경제일자리진흥원 누리집 공고문을 확인하면 된다.