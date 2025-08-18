건진법사 전성배 씨, 특검 출석

방금 들어온 뉴스

건진법사 전성배 씨, 특검 출석

홍윤기 기자
홍윤기, 이지훈 기자
입력 2025-08-18 10:49
수정 2025-08-18 10:49
건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 2025.8.18 홍윤기 기자
건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 2025.8.18 홍윤기 기자


건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다.

전씨는 2022년 4∼8월께 윤모 통일교 전 세계본부장으로부터 교단 현안 관련 청탁과 함께 다이아몬드목걸이, 샤넬백 등을 받은 뒤 이를 김건희 여사에게 전달했다는 혐의를 받고 있다.

이날 특검팀은 전 씨 외에도 김 여사와 그의 집사로 알려진 김예성 씨를 같은 시간 불러 조사한다.

특검팀의 주요 수사 대상인 집사 게이트와 통일교 청탁 등 각종 의혹의 피의자들이 모두 특검 사무실에 모여 대질신문이 진행될 수 있다는 관측도 나온다.

건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 2025.8.18 이지훈 기자
건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 2025.8.18 이지훈 기자


건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 2025.8.18 홍윤기 기자
건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 2025.8.18 홍윤기 기자


건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 2025.8.18 이지훈 기자
건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다. 2025.8.18 이지훈 기자
홍윤기 기자
이지훈 기자
