건진법사 전성배 씨, 특검 출석

건진법사 전성배 씨가 18일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트로 들어가고 있다.전씨는 2022년 4∼8월께 윤모 통일교 전 세계본부장으로부터 교단 현안 관련 청탁과 함께 다이아몬드목걸이, 샤넬백 등을 받은 뒤 이를 김건희 여사에게 전달했다는 혐의를 받고 있다.이날 특검팀은 전 씨 외에도 김 여사와 그의 집사로 알려진 김예성 씨를 같은 시간 불러 조사한다.특검팀의 주요 수사 대상인 집사 게이트와 통일교 청탁 등 각종 의혹의 피의자들이 모두 특검 사무실에 모여 대질신문이 진행될 수 있다는 관측도 나온다.