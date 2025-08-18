[단독] 80㎜ 예보에 426㎜ 물폭탄… 잦은 기상이변 예측 못하는 기상청

자동관측장비 장애건수 매년 급증

강수 정확도·임계지수 등도 하락

예보 오류에 하루 장사 망치기도

“수치모델 개선·관측선 더 늘려야”

2025-08-18 12면

수공예 액세서리를 만들어 파는 김가영(37)씨는 지난 14일 오전 비가 쏟아지는 광화문 광장을 바라보며 한숨을 내쉬었다. 서울신문과 만난 김씨는 “플리마켓을 신청할 이달 초만 해도 서울에 비 예보가 없었는데, 13일부터 물폭탄급 비가 내렸다”며 “하루 10만원 정도인 신청비를 냈는데 손님이 하나도 없다”고 토로했다.실제 기상청의 중기예보를 보면, 14일에는 전남권·경상권·제주에만 비가 내린다고 적혀 있다. 지난달 17일 광주에도 하루동안 무려 426.4㎜의 비가 쏟아졌다. 기상청이 전날 예보한 ‘20~80㎜’라는 강수량과는 큰 차이가 났다. 예상치 못한 비에 차량·주택이 침수되는 등 지역 피해가 컸다.올여름 ‘괴물 폭우’가 수시로 내리면서 예보의 중요성이 더 높아지고 있지만, 기상청 강수예보의 정확도는 오히려 후퇴한 것으로 나타났다. 실시간 기상 상황을 파악하는 자동기상관측장비(ASOS·AWS)의 고장은 더 잦아졌고, 강수 예보 정확도를 판단하는 지표들도 좀처럼 개선되지 않아서다. 전문가들은 ▲예보 관련 연구 투자 확대 ▲해양 기상관측선 추가 운영 등 예보 정확성을 높이기 위한 대대적인 인프라 개선이 필요하다고 지적한다.17일 서울신문이 박해철 더불어민주당 의원실로부터 확보한 자료를 보면, 2020년 331건이었던 자동기상관측장비 장애는 지난해 600건으로 2배 가까이 증가했다. 올해는 지난달 기준으로 318건이 발생했다. 자동기상관측장비는 외부에 노출된 상태로 강수, 온도 등을 측정한다. 빠른 장애 복구나 노후 장비 교체 등으로 제대로 된 데이터를 측정해야 이상기후 피해를 대비할 수 있다는 지적이 나온다.비가 내릴지 또는 얼마나 내릴지 등을 예측하는 기상청의 3개 지표(강수유무정확도·강수유무맞힘률·임계성공지수)는 2022년부터 지난해까지 해마다 정확성이 떨어지고 있다. 대표적으로 강수유무정확도를 보는데 2022년 92.4%였지만 2024년엔 90.0%로 낮아졌다. 이 지표들의 정확도가 하락한 것은 기후변화로 인해 이상기후가 빈번해진 영향이 크다.이상기후가 심화하면서 기상청도 지난 5월부터 기존 12㎞ 격자의 수치 예보모델을 8㎞로 개선한 모델을 사용하고 있지만, 아직 역부족이라는 지적이다. 하경자 부산대 대기환경과학과 교수는 “8㎞ 격자 모델보다 상세한 격자 모델을 만들면 더 좁은 지역을 정확하게 예측할 수 있다”고 말했다.장은철 공주대 대기과학과 교수는 “우리나라는 바다가 날씨에 영향을 주는 경우가 많다”면서 “서해상에 최소 4대의 기상관측선을 띄워 관측자료를 충분히 확보할 필요가 있다”고 강조했다. 김해동 계명대 환경공학과 교수는 “예보 정확성과는 별개로 도시 내 대용량의 지하 저류 시설 설치 등으로 침수 피해를 막는 방안도 병행해야 한다”고 했다.