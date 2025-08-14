부산항만공사, 지속가능어워드 결선 진출...안전·보건·보안 부문

당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가

우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?

1시간 미만 1시간~2시간 2시간 이상