부산항만공사, 지속가능어워드 결선 진출...안전·보건·보안 부문

방금 들어온 뉴스

부산항만공사, 지속가능어워드 결선 진출...안전·보건·보안 부문

구형모 기자
입력 2025-08-14 15:47
수정 2025-08-14 15:47
부산항만공사 사옥 전경. 부산항만공사 제공
부산항만공사 사옥 전경. 부산항만공사 제공


부산항만공사(BPA)는 부산항의 재난·안전·보건 통합 시스템이 국제항만협회(IAHP)가 주관하는‘지속가능어워드(WPSP*) ’안전·보건·보안 부문 결선에 진출했다고 14일 밝혔다.

국제항만협회는 유엔의 지속가능발전목표를 항만 분야에서 실현하고자 2018년부터 매년 지속가능어워드를 열고 있다.

올해는 전 세계 항만에서 총 112개의 프로젝트가 출품되었으며, 1차 전문가 심사를 거쳐 부문별 상위 3개, 총 18개 프로젝트가 최종 후보로 선정됐다.

이번에 선정된 재난·안전·보건 통합 시스템은 부산항의 재난·안전·보건을 하나로 묶은 종합 전략으로, 장비 운행 중 스마트폰 자동 잠금 장치, 위험지역 접근 차단, 재난 대응 훈련 시뮬레이션 등 다수의 우수 사례를 담고 있다.

BPA 송상근 사장은 “이번 결선 진출은 부산항의 지속가능한 성장 노력과 성과가 국제무대에서 높이 평가받은 결과”라고 말했다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
