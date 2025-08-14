사회 구미시 “구미중∼구미여고 도로 통제”…토사 유출 김상화 기자 입력 2025-08-14 07:24 수정 2025-08-14 07:24 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/08/14/20250814500008 URL 복사 댓글 0 구미시 재난안전문자 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 구미시 재난안전문자 캡처. 경북 구미시는 14일 오전 6시부터 9시까지 구미중학교∼구미여고 구간 도로를 통제한다고 밝혔다.이 구간에는 토사가 유출돼 구미시가 치우고 있다.시는 재난문자를 통해 “도로를 부분 통제하니 우회도로를 이용해 달라”고 당부했다. 구미 김상화 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지