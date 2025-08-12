‘울산을 인공지능 수도로’… 울산시, 인공지능위원회 출범

방금 들어온 뉴스

'울산을 인공지능 수도로'… 울산시, 인공지능위원회 출범

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-08-12 17:07
수정 2025-08-12 17:07
‘울산 인공지능위원회’가 12일 출범했다.

울산시는 이날 시청 대회의실에서 ‘인공지능위원회 출범식 겸 제1차 회의’를 열어 울산형 인공지능(AI) 전략 실행을 위한 민관협력체계를 가동한다고 밝혔다. 위원회는 제조·에너지·정보통신·교육 분야 전문가 20명으로 구성됐다.

위원회는 SK-아마존웹서비스 인공지능 데이터센터 운영과 내년 1월 인공지능기본법 시행을 앞두고 울산형 AI 산업 발전을 위한 정책 과제 구체화와 실행 전략을 제안한다.

1차 회의에서는 ▲AI 데이터센터 거점 산업군 육성 ▲분야별 AI 기반 확산 ▲AI 인재 양성 체계 고도화 등 국정기획위원회 정책과 연계한 울산형 AI 전략 방향을 논의했다. 시는 ‘AI 수도 울산 선포식’, ‘토론회’, ‘기업 유치 설명회’ 등도 추진한다.

울산 박정훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문
위로