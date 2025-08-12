SB선보, 1억7천만원 기부...응급안전안심서비스 차량 10대 지원

방금 들어온 뉴스

SB선보, 1억7천만원 기부...응급안전안심서비스 차량 10대 지원

구형모 기자
입력 2025-08-12 16:19
수정 2025-08-12 16:19
좌로부터 최금식 SB선보 회장, 박형준 부산시장, 이수태 부산사회복지공동모금회장. 부산시 제공
좌로부터 최금식 SB선보 회장, 박형준 부산시장, 이수태 부산사회복지공동모금회장. 부산시 제공


부산의 대표적 향토기업인 SB선보(주)가 부산사회복지공동모금회를 통해 1억7천만원의 기부금을 부산시에 12일 전달했다.

이날 전달식에는 박형준 부산시장과 최금식 SB선보 회장, 이수태 모금회장 등이 참석했다.

기부금은 독거노인, 중증장애인 등의 응급상황 대응을 위한 ‘응급안전안심서비스’ 수행기관(10곳)에 차량 10대 지원에 사용될 예정이다.

응급안전안심서비스는 독거노인, 중증장애인 등 서비스 대상자의 가정에 디지털 안전장비를 설치해 실시간으로 관찰하고, 이상징후 발생 시 응급상황 대응 등의 서비스를 제공하는 사업이다.

SB선보는 부산의 조선 기자재 전문 제조업체로, 부산을 대표하는 향토기업 중 하나다. 1986년 남영공업으로 최초 설립돼 1996년 선보공업으로 사명을 변경했다.



올해 7월부터 선보공업과 자회사 4곳을 통합해 에스비(SB)선보(주)로 공식 출범하며 ‘친환경 기술로 미래를 여는 글로벌 에너지 리더’라는 비전을 선포한 바 있다.
구형모 기자
