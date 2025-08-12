대규모 단수 피해 증평군 수공에 피해보상 요구한다

방금 들어온 뉴스

남인우 기자
입력 2025-08-12 14:29
수정 2025-08-12 14:29
이미지 확대
이재영 증평군수가 12일 수자원공사에 단수 피해 보상을 요구하겠다는 뜻을 밝히고 있다. 증평군 제공.
대규모 단수 피해를 겪은 충북 증평군이 한국수자원공사에 피해보상을 요구하기로 했다.

이재영 증평군수는 12일 “단수 사태를 초래한 수공에 송수관로 항구 복구와 함께 합당한 피해보상을 요구할 것”이라며 “단수 피해 상담창구를 통해 접수된 모든 주민 피해를 신속히 집계해 수공에 전달하고 피해보상이 조속히 이뤄지도록 할 방침”이라고 밝혔다.

이 군수는 이어 “이번 사태로 인해 단일 송수관 의존체계의 한계가 드러남에 따라 환경부와 수공에 송수관로 복선화를 적극 건의하겠다”며 “배수지 용량 5000t 이상 규모로 증설, 2산단 배수지~송산리 4.1㎞ 구간 대형 배관 설치 등도 요구하겠다”고 목소리를 높였다.

지난 5일 오전 2시20분쯤 증평군 도안면 사곡리 하천에 매설된 송수관로 누수로 단수가 발생해 증평군 증평읍 1만 7000여 가구 주민들이 큰 불편을 겪었다.

단수 기간 68대의 급수차가 투입되고 28만병의 생수가 공급됐다.



수돗물 공급은 이틀 뒤인 7일 오전 9시부터 차례대로 재개됐다. 누수가 발생한 송수관로는 2001년 완공된 단선 관로다.
증평 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로